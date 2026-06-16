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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2496
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"Лавра стоятиме віки": "Мадяр" показав, як били по Москві і попередив росіян (фото)

Удар по Лаврі не залишився безкарним. Сили оборони України продемонстрували «економіку відплати», уразивши стратегічний московський НПЗ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа на московському НПЗ після атаки 16 червня

Пожежа на московському НПЗ після атаки 16 червня / © Exilenova+

Після російського удару по Києво-Печерській лаврі Сили оборони України 16 червня завдали результативного вогневого ураження по Московському НПЗ. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» заявив про «економіку відплати».

Про це командувач СБС написав у Мережі.

Бровді поінформував, що Московський НПЗ уразили «птахи» першого окремого центру СБС разом з СБУ, ГУР Міноборони та іншими підрозділами українських захисників

«Лавра стоятиме віки! Москва ляже!» — наголосив «Мадяр».

Він також заявив про «економіку відплати» за абсолютної моральної переваги України над ворогом. Командувач СБС назвав прагматичною карою спалахи на паливних об’єктах Росії замість спалахів гніву.

«Жити вам у жасі щомиті, хробаки, територією усіх боліт. Конвеєр відплати працює», — резюмував Бровді.

Напис на крилі одного з дронів, що атакував НПЗ у Москві / © Роберт Бровді «Мадяр»

Напис на крилі одного з дронів, що атакував НПЗ у Москві / © Роберт Бровді «Мадяр»

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня дрони атакували Москву: там спалахнула масштабна пожежа на НПЗ в Капотні, що за 15 км від Кремля. Атака вивела з ладу установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, що може повністю паралізувати роботу підприємства. Завод переробляє близько 11 млн т нафти на рік і забезпечує значну частку потреб столиці РФ у пальному.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2496
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