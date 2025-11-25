Лавров абсурдно висловився про Зеленського, "мирний план" та Європу

Лавров / © Associated Press

У вівторок, 25 листопада, голова МЗС РФ висловився про «мирний план Трампа». Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».

Про це Лавров заявив в інтерв’ю YouTube-каналу асоціації «Франко-російський діалог», повідомляють росЗМІ.

Представник РФ вважає, що Зеленський та його оточення роблять «суперечливі заяви щодо мирного плану США».

«То Володимир Зеленський говорить у Стамбулі, що він готовий обговорювати цей план і узгоджувати якісь прийнятні формулювання. Його представники заявляють, що це виключено», — сказав він.

За його словами, спекуляції навколо плану США щодо України «коментувати складно», а РФ буцімто «надає перевагу дипломатичному врегулюванню».

Також він звернувся до європейців із черговими звинуваченнями.

«Європа не повинна розраховувати, що РФ побіжить сідати з нею за стіл переговорів», — видав Лавров.

Він уточнив, що лінію Європи по Україні «ніхто не слухає», тому що її еліти поставили на кін переконаність у завданні РФ «стратегічної поразки».

«Влада Європи до українського конфлікту тільки вдавала доброзичливих, а насправді завжди хотіла Росії шкоди і біди», — заявив міністр закордонних справ РФ.

Насамкінець, Лавров згадав про «очищення РФ від нещирих».

«Росія за час українського конфлікту згуртувалася та очистилася від тих, хто був нещирим у відносинах із Батьківщиною», — завершив він.

Раніше Лавров заявив, що Москва чекає на нову редакцію американського мирного плану щодо України. Мовляв, наразі йдеться про проміжну версію документа. Він каже, що РФ має лише ту версію документа, яка складається з 28 пунктів.