Лавров назвав переговори про безпеку України “капризом Зеленського”

У Кремлі готові обговорювати лише загальну “безпеку всіх країн регіону”.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не бачить підстав окремо обговорювати гарантії безпеки України, як це пропонує президент України Володимир Зеленський.

Як передає російське видання "РБК", про це очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з колегою з Греції Нікосом Дендіасом.

За словами Лаврова, у Кремлі готові обговорювати “безпеку всіх країн нашого регіону, регіону ОБСЄ, на міцній основі документів, підписаних на найвищому рівні”.

Окреме обговорення гарантій безпеки очільник російського МЗС вважає недоцільним.

“Ми готові обговорювати саме такі варіанти [загальної безпеки], а не безпеку України, просто тому, що [президенту України Володимиру] Зеленському такий каприз на думку прийшов сьогодні, хоча лише вчора він говорив про вступ до НАТО”, - відреагував Лавров.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, доки її не взяли до НАТО, має укласти "глобальний документ між провідними державами світу" з гарантіями безпеки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає що Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів, незважаючи на заяву Кремля про виведення військ.

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