Лавров відповів, чи припинить Росія бойові дій на період переговорів з Україною

Лавров відповів, чи припинить Росія бойові дій на період переговорів з Україною

Жодних пауз не буде, каже очільник російського дипломатичного відомства.

Москва не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише ТАСС.

Також він додав, що Росія не припинить вогонь до тих пір, поки не буде "досягнуто остаточної домовленості".

"На наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - сказав Лавров.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація на фронті визначатиме подальші результати перемовин з Російською Федерацією щодо припинення війни. За його словами, термінів наступної зустрічі української делегації з російською - немає.

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