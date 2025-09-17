ТСН у соціальних мережах

Лавров сказав, як РФ реагуватиме на участь західних миротворців у війні

Лавров стверджує, що військові, який США чи Європа відправить до України, розглядатимуться як законні цілі для РФ.

Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

У Росії прокоментували можливість участі західних миротворців у війні на боці України. Мовляв, ці «окупаційні сили» будуть законними цілями для РФ.

Про це сказав голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Дипломат запевнив, що Росія буцімто матиме повне право вбивати західних миротворців.

«Західні миротворці в України будуть окупаційними військами та законними цілями для російських військових», — Лавров.

Серед інших цинічних заяв російського представника — слова про те, що Росія буцімто «не завдає ударів по мирних українцях».

«Ніколи російська армія не працює, не завдає ударів по цивільних об’єктах і мирному населенню», — сказав він.

Новина доповнюється
