Лавров сказав, як РФ реагуватиме на участь західних миротворців у війні

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

У Росії прокоментували можливість участі західних миротворців у війні на боці України. Мовляв, ці «окупаційні сили» будуть законними цілями для РФ.

Про це сказав голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Дипломат запевнив, що Росія буцімто матиме повне право вбивати західних миротворців.

Реклама

«Західні миротворці в України будуть окупаційними військами та законними цілями для російських військових», — Лавров.

Серед інших цинічних заяв російського представника — слова про те, що Росія буцімто «не завдає ударів по мирних українцях».

«Ніколи російська армія не працює, не завдає ударів по цивільних об’єктах і мирному населенню», — сказав він.