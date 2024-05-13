Лавров зробив цинічну заяву щодо мирних перемовин з Україною: як відреагували в ЄС

Речник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Ерік Мамер заявив, що саме Росія, а не ЄС, розпочала війну і прагне розв'язання конфлікту на полі бою.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “якщо Україна хоче владнати “конфлікт” на полі бою”, то Росія до цього готова. Водночас в ЄС слова Лаврова назвали “спотворенням реальності” та “маніпуляціями фактами”.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

"Те, що ви щойно процитували — ще один приклад спотворення реальності. Це ще один приклад його маніпуляції фактами, те, що він робив від початку конфлікту або навіть раніше. Тому він змінив свою посаду міністра закордонних справ на посаду головного дезінформатора, за що, до речі, перебуває під санкціями Європейського Союзу", — сказав речник Єврокомісії Петер Стано.

Водночас речник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Ерік Мамер заявив, що саме Росія, а не ЄС, розпочала війну і прагне розв'язання конфлікту на полі бою.

"Росія просто ігнорує все, що ми говорили, відколи російські війська незаконно вторглися до України в лютому 2022 року. Війни бути не повинно. Якщо є війна, то це тому, що Росія розв'язала війну. Щоб війна закінчилася, потрібно лише одне слово Путіна – вивести війська. Це закінчить війну", — сказав він.

Мамер наголосив, що ЄС — це філософія миру і вирішення розбіжностей шляхом діалогу.

"Це не українські сили виступили проти іншої країни. Це російські війська рушили проти України. Тому ми не будемо коментувати кожну заяву з цього приводу російських офіційних осіб, але наша позиція дуже чітка", — сказав він.

Нагадаємо, Лавров вважає, що Формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, є "русофобською та ілюзорною".

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