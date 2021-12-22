Лавров звинувачує Україну в загостренні конфлікту на кордоні й погрожує дати військову відповідь на "провокації"

Очільник Міністерства закордонних справ Росії наголосив, що Москва нібито не хоче війни, а винна в усьому сама Україна.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, щоб Україна не продовжувала військову конфронтацію на кордоні. Мовляв, Росія буде змушена "забезпечити військову відповідь на такі "провокації".

Про це пише російське видання "РИА Новости".

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"Ми застерігаємо гарячі голови. Такі є, і в Україні їх повно. Є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються такі агресивні настрої підживлювати в Україні... Вчора Путін сказав дуже чітко на колегії міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", — заявив Лавров.

Очільник Міністерства закордонних справ Росії наголосив, що Москва нібито не хоче війни.

"Ми не хочемо війни, президент Путін про це вже раз сказав: нам конфлікти не потрібні, ми сподіваємося, що нікому іншому конфлікти теж не видаються бажаним шляхом дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне", — сказав Лавров.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі минулого тижня.

Так, супутникові знімки вкотре зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України упродовж 9-14 грудня.

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