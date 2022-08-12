Лавровий лист: народний засіб від мошок та жучків на кухні

Мошки та жучки - неприємні комахи, які можуть нищити харчові запаси. Вони часто заводяться в борошні, крупах, печиві чи сухофруктах. Як позбутися мошок на кухні за допомогою всього лише одного засобу - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Поява цих надокучливих комах не залежить від правильного зберігання продуктів вдома. Адже ви можете купити вже заражені товари - з личинками чи дорослими комахами.

Однак якщо ви виявили паразитів, потрібно якомога швидше вжимати заходів. В іншому випадку мошки та жучки можуть розлізтися по всій кухні і заразити всі продукти, які у вас є. Для цього не потрібно використовувати хімікати чи отруту. Вистачить і звичайного лаврового листа.

Як позбутись мошок на кухні - інструкція

Є один перевірений засіб від мошок, який точно знайдеться на кожній кухні. Що потрібно робити:

Перевірте всі полички та ящички на кухні - якщо знайдете заражені продукти, їх краще відразу викинути з пакуванням. Ті продукти, які ще поки уникнули зараження, отрібно обробити спеціальним методом - крупи та борошно потрібно покласти в холодильник на пару годин або залишити у прогрітій духовці. Всі ємності, баночки та іншу тару, в яких зберігаються харчові продукти, ретельно вимийте - не забудьте також і про полиці в шафках. Після цього протріть поверхні розчином з оцтом чи господарським милом. Добре висушіть. У шафах на поличках і у ящичках розкладіть гілочки лаврового листя - його запах відлякує мошок та жучків. Все це завдяки особливій речовині - цинеолу. Для більшої ефективності рекомендується додатково покласти по одному листочку в кожну ємність, де зберігаються крупи чи борошно.

Дуже важливо пам'ятати, що навіть такі методи не можуть назавжди позбавити вас від мошок на кухні. А тому потрібно час від часу проводити профілактику зараження продуктів. Також необхідно підтримувати чистоту в ящичках і полицях шаф.