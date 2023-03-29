"Лавру перетворили на бізнес-імперію": у ПЦУ висловились про виселення УПЦ МП

Українська православна церква Московського патріархату перетворила Києво-Печерську Лавру на бізнес-імперію.

Про це в ефірі "1+1" під час всеукраїнського телемарафону заявив священик Православної церкви України Георгій Коваленко.

Коментуючи виселення духовенства УПЦ МП з Лаври, священик ПЦУ зазначив:

"Мене вражає історія, коли зі стін знімається ікона і виноситься. Уявіть собі - ви принесли в якийсь храм подарунок, пожертвували ікону, потім ви втратили віру чи навернулися в іншу релігію. Ви ж не приходите і не говорите - а ну поверніть мені ту ікону, яку я вам жертвував. Ви ж ікону жертвуєте не людині, а Лаврі. Людина, яка принесла в Лавру щось - вона ж не владиці Павлу це жертвувала, не якомусь конкретному монаху, а через цих людей жертвувала Богові. Мені здається, це дуже показова історія. Монах дає обітницю відмови від майна, монах нічого не має. Навіщо виносити, навіщо за нього чіплятися? Якщо це робилося для Бога, то хай для Бога і залишається".

За словами Коваленка, "це результат в тому числі і такого ставлення до святинь".

"Святиня перетворилася на бізнес-імперію для однієї чи декількох людей. Лавра перетворилася на місце, де виробництво розбудували, де крамничок на квадратний кілометр велика кількість", - наголосив він.

Нагадаємо, 29 березня УПЦ МП має остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду території Лаври в УПЦ МП було 20 днів на виселення.

Увесь цей час на території національного заповідника працювала комісія Міністерства культури, яка перевіряла, чи всі цінності на місці. 30 березня розпочне роботу ще одна комісія, що розпочне передавати майно від монастиря до держави.

У середу поліція перевіряє вміст багажників усіх машин, які виїжджають з території Лаври, щоб не допустити вивезення святинь і мощей.

Частина священиків УПЦ МП назвали виселення з Лаври протизаконним і заявили, що виїжджати не збираються.

Зазначимо, що УПЦ продовжує формально заявляти про "незалежність" від Москви, хоча нещодавно офіційна експертиза підтвердила її церковно-канонічний зв'язок з Російської православною церквою.

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