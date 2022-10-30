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Лаялась та погрожувала своєму чоловікові – у Кривому Розі суд оштрафував жінку

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Лаялась та погрожувала своєму чоловікові – у Кривому Розі суд оштрафував жінку

Фото: pixabay.com

Суд кваліфікував дії жінки як домашнє насильство.

У Кривому Розі суд оштрафував жінку за домашнє насильство, яка сварилась на свого чоловіка. 

Про це пише місцеве видання.  

У матеріалах судової справи зазначається, що 22 вересня, близько 13:00, перебуваючи у себе вдома жінка кричала, лаялась та погрожувала своєму чоловікові. 

Суд визнав її винною за ч.1 ст. 173-2 КУпАП та призначив їй покарання у вигляді штрафу розміром 170 гривень. Також їй доведеться сплатити судовий збір розміром 496,2 гривні.

Жінка свою визнала свою провину під час судового засідання.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка оштрафували за матюкливе повідомлення його племінниці.

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