Лайфхаки з Антарктиди: як український полярник використовує інструмент в нестандартних умовах

Полярник пригадав, що в пригоді йому стала техніка Dnipro-M

Український полярник Олександр Книжатко у складі 26-ї Української антарктичної експедиції працює на станції "Академік Вернадський" дизелістом-електриком. Фахівець активно використовує у своїй роботі різноманітні інструменти та охоче ділиться лайфхаками.

Ще під час подорожі кораблем до берегів Антарктиди майстер знайшов нестандартне застосування для акумуляторних батарей для інструментів Dnipro-M. "У світлий час доби наші метеорологи вели запис неба для вивчення хмар. Але за прохолодної погоди батарея камери працювала не довше 2 годин. В нагоді стали акумуляторна батарея та адаптер, за допомогою яких ми збільшили тривалість роботи камери до 36 годин! Колеги-метеорологи були задоволені", — каже Олександр.

Полярник згадує, що після прибуття та розвантаження судна він разом з колегами провів технічне обслуговування трьох дизельгенераторів, які є на станції. В нагоді майстрові став акумуляторний гайковерт Dnipro-M. Також полярники встановили нову супутникову антену. "Коли збирали антену, погода нам не надто сприяла. Крутити гайки та болти рожковими ключами на лютому вітрі, під дощем і мокрим снігом було б випробуванням для наших здоров’я та нервів. Тут знову знадобився акумуляторний гайковерт", — згадує Олександр.

Разом з командою 26-ї антарктичної експедиції на станцію прибули й нові дизельні генератори. Щоб завезти їх до приміщення, полярники демонтували одну зі стін та збудували спеціальну рейкову конструкцію для переміщення цієї габаритної техніки. "Ми мали зрізати кілька стійок каркасу. І тут знадобилася акумуляторна шабельна пила. Все зробили швидко і без жодних подовжувачів", — поділився майстер.

Олександр розповів, що його колеги також користувалися акумуляторним інструментом. "Під час швидких робіт багато хто позитивно оцінив саме акумуляторну техніку — шліфмашинку, шабельну пилу та гайковерт. Адже не треба було тягнути кабелі на вулицю, як для мережевих електроінструментів. А щоб зменшити вплив мінусової температури на батарею під час робіт на відкритому повітрі, я зробив термочехол. Своєрідний лайфхак", — зазначив фахівець.

Плавання на моторних човнах — важлива частина життя науковців "Вернадського". Олександр навчився водити ці плавзасоби та став драйвером. “Одного разу пiд час виходу пошкодився балон човна. Ми маємо кілька плавзасобів, але той, що постраждав, основний для дальніх мандрівок. Без нього всі біологічні дослідження з виходом в океан опинилися б під загрозою”, — згадує Олександр.

Завдяки наполегливості та майстерності полярника вдалося врятувати головний човен науковців. Олександр розповів, що під час ремонту йому потрібно було зняти пошкоджений ПВХ матеріал. "Виявилось, найзручніше це зробити можна гравером із наждачною пелюстковою насадкою”, — каже майстер.

Робота в Антарктиді — це набагато більше, ніж досвід. Тут сувора природа диктує свої правила, навіть у буденних ситуаціях вимагає від полярників винахідливості та нових нестандартних рішень/

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