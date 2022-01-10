Лайкав пости в "Однокласниках": у Сумській області засудили військового

Лайкав пости в "Однокласниках": у Сумській області засудили військового

Чоловік лайкнув та поширив публікацію з агітацією.

У Сумській області суд виніс вирок військовому, який поширював пропагандиу в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

У Сумській області Роменський районний суд засудив колишнього учасника війни на Донбасі. Його звинувачували у поширенні пропагандистської листівки у забороненій соціальній мережі "Однокласники".

Військовий має сплатити штраф.

Згідно з матеріалами справи, у 2020 році 56-річний чоловік лайкнув та поділився публікацією – агітаційною листівкою із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом, з написом "Один народ" та з сучасними прапорами Росії, України та Білорусі.

Публікацію переглянули 66 осіб, а одна – поставила позначку "подобається".

Дії військового прокуратура під час досудового розслідування кваліфіковані: за ч.2 ст 109 ККУ як розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади,

Військового визнали винним та призначили штраф у сумі 4250 гривень. Крім того, він повинен сплатити витрати на судову експертизу вартістю 6537 гривень.

Нагадаємо, що російські пропагандисти заявили, що "бунт у Казахстані" готують з Києва.

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