"Лайт-версія контракту на все життя": пресофіцерка ЗСУ розповіла всі нюанси військової служби жінок

Доброволеця-парамедикиня і пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко розповіла, що варто знати жінкам і як їм підготуватися до вступу до лав ЗСУ.

Своїми порадами Маргарита Рівчаченко поділилася в інтерв'ю НВ.

Пресофіцерка наголошує, що найголовніше - потрібно ретельно обдумати свій вчинок, адже шляху назад немає і звільнитися зі служби так просто, як із цивільної роботи - неможливо. Крім того, вона нагадала, що у військовослужбовець має наказ, який порушувати заборонено.

"Я завжди всім говорю: треба пам’ятати, що назад шляху немає. Якщо тобі не сподобалося, ти вже не підеш додому. Це не так, як звільнитися з роботи. Навіть якщо ви не підписуєте контракт, а йдете як мобілізований військовослужбовець, це значить [службу] до особливого розпорядження або президента, або коли він скасовує воєнний стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Це така лайт-версія твого контракту на все життя", - зазначила вона.

Перед вступом до лав ЗСУ військова радить жінкам, передусім, детально дізнатися про службу на ті посаді, на яку є намір податися.

"Коли до мене звертаються дівчата, запитують, як бути парамедиком, як бути пресофіцеркою, перше я кажу: якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя. І якщо дівчина після цього всього каже "але я все одно готова" — окей, ви пройшли перше випробування. Далі вже можна говорити про те, як саме долучатися", - сказала військова.

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Військова додала, що вкрай є моральна і психологічна підготовка, а також підтримка в тилу. Також вона радить дівчатам підготувати дві аптечки: звичайну медичну і зі всіма гігієнічними засобами.

"Якщо в вас є родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи могли вам швидко вислати речі, або комусь зателефонувати, розв'язувати питання, які можуть виникнути в вашому цивільному житті. Вам потрібні ці зв’язки, щоб робити це дистанційно. І це насправді речі, про які люди забувають. Коли ти долучаєшся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. У тебе просто з’являється ще більше зобов’язань і ще більше роботи. Тому треба також до цього бути готовим", - наголосила вона.

За її словами, "є дуже багато моментів, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, а загалом військовослужбовець". Водночас є важливими досвід і вміння до відповідної посади.

"Окремо справді жіночих аспектів набагато менше, ніж загальнолюдських: наприклад, чи готові ви жити в одному приміщення з незнайомими людьми 24/7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом? Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Чи готові ви опановувати певні нові знання?", - сказала пресофіцерка.

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільний порядок взяття на військовий облік жінок. Він набуде чинності наступного року. За законом, більшість жінок можуть стати на військовий облік за власним бажанням, а обов'язковим він є для медпрацівниць.

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