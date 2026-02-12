Лазерна ППО має серйозну ваду: експерт пояснив, де вона справді працює

ППО / © Getty Images

Застосування лазерної зброї для зниження повітряних цілей є найбільш ефективним на військових кораблях та поблизу великих енергооб’єктів. Через високу потребу в електроенергії та обмежену дальність ураження такі засоби наразі не можуть замінити основні системи ППО, а лише доповнюють їх.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан в етері «Radio NV».

Питання енергозабезпечення: де працює лазер

За словами експерта, головною умовою роботи лазера є наявність потужного джерела живлення. Це робить його використання у польових умовах вкрай складним.

«Вона в принципі від початку застосовувалася на кораблях. І зараз у частині корабельної ППО використовується лазерна зброя. Тому що для накачки лазера треба 50 кіловатів потужності електроенергії. А подивіться на генератор на 50 кіловатів десь біля торгового центру. Зрозумієте, що це таке. Тому така зброя може використовуватися там, де є можливість отримати кілька десятків кіловатів потужності, для створення променя», — пояснив Світан.

Він додав, що стаціонарні енергооб’єкти або кораблі з великими дизельними генераторами здатні забезпечити необхідну потужність для роботи такої ППО.

Технічні обмеження

Експерт додав, що окрім енергозатратності, суттєвим недоліком лазерної зброї залишається складність фокусування променя в атмосфері. Через високу швидкість повітряних цілей дальність ефективного ураження значно обмежується.

«Річ у тім, що сфокусувати лазерний промінь в атмосфері дуже складно. Фокусування променя відбувається протягом кількох секунд. А секунди, враховуючи швидкості аероцілей — це великі відстані, метри, сотні метрів, залежно від швидкості. І сфокусуватися складно на дальності у 2,5-3 кілометри. А тому й дальність ураження може падати до сотень метрів», — зауважив експерт.

Роман Світан підсумував, що лазерні засоби ураження на даному етапі розвитку технологій не є «геймченджером» (вирішальним фактором), який здатний змінити хід війни. Проте їх доцільно використовувати як останній ешелон захисту для критично важливих об’єктів.

«Тобто цю зброю можна використовувати біля серйозних об’єктів. Як додатковий засіб до основної системи ППО, а не як геймченджер», — підкреслив фахівець.

Що відомо про використання лазерної зброї

Раніше видання The Atlantic повідомило про створення українськими інженерами власної лазерної системи під назвою Sunray. Розробка призначена спеціально для боротьби з російськими безпілотниками типу «Шахед». Головною перевагою такої зброї є низька вартість одного пострілу порівняно з традиційними ракетами ППО.

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що Україні знадобиться від двох до трьох місяців для розгортання масового виробництва власних лазерних систем боротьби з безпілотниками.

Окрім цього, авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, використання лазерних систем в Україні треба розглядати як додатковий ешелон протиповітряної оборони, а не альтернативу ракетному озброєнню.