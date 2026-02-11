ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

Україні знадобиться від двох до трьох місяців для розгортання масового виробництва власних лазерних систем боротьби з безпілотниками.

Про це заявив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж для КИЇВ24.

За словами генерала, для швидкого масштабування технології необхідно залучити провідні конструкторські бюро, виробничі заводи та приватний бізнес, який брав участь у розробці. Маломуж наголосив, що переведення економіки на воєнний стан дозволить виготовити сотні або навіть тисячі таких установок у стислі терміни.

«Я думаю, що два-три місяці — це максимум, щоб розвернути сотні, а то може і тисячі дронів. Якщо кинути всі сили, як ми передбачаємо, перевести економіку на воєнний лад і задіяти передові технологічні наші КБ і заводи разом з бізнесом, який виробив розробив їх. Це буде надзвичайно потужний формат», — заявив Микола Маломуж.

Експерт переконаний, що нова лазерна система може стати одним із найефективніших засобів протиповітряної оборони для знищення ворожих дронів-камікадзе.

Що передувало?

Раніше видання The Atlantic повідомило про створення українськими інженерами власної лазерної системи під назвою Sunray. Розробка призначена спеціально для боротьби з російськими безпілотниками типу «Шахед». Головною перевагою такої зброї є низька вартість одного пострілу порівняно з традиційними ракетами ППО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що зараз триває трансформація роботи ППО, що безпосередньо стосується окремих регіонів. Зміни впроваджуються у роботу команд-перехоплювачів, мобільних вогневих груп та всього компонента малої протиповітряної оборони.

Україна має власну лазерну зброю. І знаходиться на шляху з її вдосконалення. На перший погляд, це звучить, як якась фантастика пов’язана з космосом, але, як констатують у командуванні Сил безпілотних систем, Україна стала однією з небагатьох держав, яка має лазерну зброю, що вже продемонстрували під час випробувань.