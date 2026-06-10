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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
231
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Лазівки для ухилянтів не буде?: у МОН зробили заяву про відстрочки для студентів 25+

Прецеденти, де відбувається зловживання з відстрочкою для студентів 25+, фіксуються.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Лазівки для ухилянтів не буде?: у МОН зробили заяву про відстрочки для студентів 25+

© ТСН.ua

Міністр освіти і науки України Оксен Лімовий заявив про виявлення схем, пов’язаних із використанням навчання для отримання відстрочки від мобілізації. За його словами, це явище має ознаки зловживань і фактично є корупцією.

Про це сказав очільник МОН для «Новини Live».

За словами посадовця, на початку його каденції було зафіксовано різке зростання кількості чоловіків віком понад 25 років у закладах вищої освіти, а згодом — у коледжах та аспірантурі. Водночас нині ситуація дещо стабілізувалася — усе завдяки належному реагуванню на ситуацію та вжитим заходам.

Міністерство системно аналізує дані ЄДЕБО та порівнює показники з довоєнним періодом, щоб виявляти аномалії. У випадках підозрілих тенденцій МОН залучає Державну службу якості освіти та правоохоронців.

«Це підривна діяльність, що порушує обороноздатність країни. Це корупція в найгіршому вигляді. Там, де це буває, має бути невідворотне покарання», — вважає Лісовий.

На його думку, студентам потрібно давати право на навчання. Але не можна дозволяти використовувати право на відстрочку тим, хто приходить зовсім не для навачання.

Як відомо, в Україні за результатами перевірок з університетів і коледжів відрахували майже 30 тисяч студентів віком 25+ у межах боротьби зі зловживаннями системою освіти під час мобілізації. Загалом після початку повномасштабної війни кількість студентів цієї вікової категорії різко зросла — приблизно з 30 тисяч до понад 200 тисяч. Влада та освітні органи пов’язують це з тим, що частина вступників використовувала навчання для отримання відстрочки від призову. Перевірки тривають, і остаточна кількість відрахованих може зрости.

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Дата публікації
Кількість переглядів
231
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