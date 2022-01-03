"Лебідка кружляла над вбитим та волала": на Волині чоловіки заради розваги розстріляли лебедя (фото)

"Лебідка кружляла над вбитим та волала": на Волині чоловіки заради розваги розстріляли лебедя (фото)

Місцеві жителі намагались самостійно затримати браконьєрів.

Поблизу м. Нововолинська Волинської області біля закинутої шахти троє невідомих задля розваги розстріляли лебедя, який жив на місцевому ставку.

Про це у коментарі виданню radar.in.ua розповіла Ірина Макарук, мати якої стала свідком вбивства птаха.

За словами жінки, біля Нововолинська на ставку жила пара лебедів. Місцеві жителі любили птахів та часто їх підгодовували. Проте 2 січня птаха розстріляли невідомі браконьєри. Свідками цього стали літні люди - мати Ірини Макарук та ще один місцевий житель. Чоловік навіть намагався затримати браконьєрів, пробігши за ними 3 кілометри.

Ірина Макарук каже, що птахи нікому не шкодили, а навпаки - тішили людей.

"Лебідь був довірливим, підпливав близько до берега, бо птахів постійно підгодовували. Він нікому ніколи не зробив зла. Він просто жив собі, даруючи людям красу, захват, радість. Але приперлись нелюди й вбили його. На очах у лебідки. Вона кружляла над ним, волала й тужила! Розуміючи, що її теж можуть застрелити", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі через вбивство птаха викликали поліцію. Люди вимагають затримати браконьєрів.

Фото: radar.in.ua

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