Ледь дістали через отвір у смітті: у Запоріжжі жінка-плюшкін влаштувала пожежу у квартирі і не могла вибратися (відео)

Жінка палила у помешканні і в результаті сміття зайнялося.
У Запоріжжі у багатоповерхівці сталося займання. Власницю квартири довелося витягувати через отвір у смітті, яким вона захаращила свою квартиру.
Про ліквідацію займання повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Пожежа виникла у багатоповерхівці на вулиці Василя Сергієнко у Хортицькому районі. У коридорі квартири на 3 поверсі горіли меблі та сміття.
Рятувальники ліквідували займання та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як повідомляють у Мережі, власниця квартири - місцевий Плюшкін. Вона завалила сміттям усі кімнати помешкання, і його назбиралося скільки, що рятувальники не могли потрапити до оселі, тож жінку витягали буквально через отвір у смітті.
Зазначається, що жінка любила не лише складувати сміття, а й побалувати себе сигаретою, що й могло стати причиною пожежі.
Нагадаємо, що у Харкові жінка зробила із квартири сміттєзвалище і труїть смородом сусідів.
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