Ледь не оголосили голодування: як живуть українські водії на кордоні з Польщею

Блокада кордону вплине і на ціни в Україні.

На пропускному пункті "Гребенне-Рава-Руська" черги уже понад 10 днів. І далеко не найбільший час, який чекають водії.

Про це пише BBC News.

Як розповідає один з водіїв - Микола - до кордону залишилося 7 кілометрів. Проте, як скоро він потрапить додому - невідомо. У четвер він проїхав два кілометри, в середу – 300 метрів.

Крім того, мітингарі порушують домовленості та затягують чергу, а часом - з ними можна домовитися, чи хоча би провести поза чергою водіїв, які уже не мають палива, щоб стояти далі.

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Для Миколи це вже друга поїздка під час блокади. Вперше він їхав з України 6 листопада - якраз тоді розпочався польський страйк проти лібералізації міжнародних перевезень між Україною і ЄС.

"І хоча митницю на Раві-Руській він пройшов, далі невеликий відрізок від кордону до місця, де вже стояли поляки, їхав дві доби. Назад вертався через КПП "Шегині-Медика", де ще не було польських блокувальників. А тепер і там заблоковано, від блокади страждають чотири з шістьох пропускних пунктів", - йдеться в повідомленні.

Україна близька до розблокування кордону

У МіністерствІ інфраструктури обох країн погодили, що для пустих фур відкриють новий пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", а в додатку “Е-черга” з'явиться окрема черга для пустих вантажівок на КПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Краківець-Корчова".

Водночас польські перевізники кажуть, що в українському міністерстві, наполягають, щоб "Угринів-Долгобичув" і "Нижанковичі-Мальховіце" працювали тільки для транспорту на номерах ЄС.

"Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма щодо інших країн", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, українцям напередодні новорічних свят доведеться витрачати більше грошей на деякі продукти через блокування кордону. Так, ситуація на кордоні з Польщею може спровокувати подорожчання продуктів, які Україна імпортує. Йдеться про рибу, ікру та екзотичні фрукти.

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