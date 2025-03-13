Ледь не підірвалась дорогою на роботу: на Київщині жінка знайшла боєприпас просто на зупинці

Жителів Київщини просять бути уважними та не торкатися підозрілих предметів.

Жителі Київської області продовжують виявляти небезпечні боєприпаси. Цього разу мешканка Вишгородського району дорогою на автобусну зупинку натрапила на артилерійський снаряд.

Про це розповіли у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС.

Помітивши підозрілий предмет біля дороги, вона не стала ризикувати, а розповіла про знахідку чоловіку. Він одразу зателефонував рятувальникам за номером 101.

Підозрілим предметом виявився артилерійський снаряд великого калібру. Фахівці обережно забрали його та відвезли на підривний майданчик, де безпечно знищили.

Нагадаємо, 13 березня, на території Бориспільського району Київської області відбуваються вибухові роботи.

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