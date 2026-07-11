Ледь не потонув: військовий після СЗЧ переплив Тису, щоб повернутись до України

Військовослужбовець Роман / © Кадр із Youtube

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Житель Івано-Франківської області із позивним Тиса 25 березня 2025 року самовільно залишив частину. Піти у СЗЧ чоловік вирішив після конфлікту з колишнім командиром.

Про це розповів сам боєць Роман у ролику 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія».

Після СЗЧ Роман спочатку два місяці працював у Буковелі, але згодом перейшов кордон через гори у Румунії й подався до Польщі, де протягом року працював промисловим альпіністом.

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«Приблизно через три тижні я вже пошкодував, що перейшов кордон», — зазначає Роман.

Під час роботи на висоті чоловік отримав пропозицію від друга перевестися до «Хартії» й погодився на це. Утім, оскільки він не міг швидко повернутися до України через бюрократичні процедури з документами, було вирішено знову нелегально перетнути кордон.

Повернувся до України чоловік 25 березня 2026 року. З важким наплічником він переплив холодну Тису.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Під час затримання чоловік разом з невідомими спільниками потрощив службове авто, схопився за сокиру та травмував двох представників Військової служби правопорядку.

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