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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
488
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1 хв

Ледь не потонув: військовий після СЗЧ переплив Тису, щоб повернутись до України

Навесні 2025 року після конфлікту з командиром у своєму підрозділі він вирішив самовільно залишити службу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Військовослужбовець Роман

Військовослужбовець Роман / © Кадр із Youtube

Житель Івано-Франківської області із позивним Тиса 25 березня 2025 року самовільно залишив частину. Піти у СЗЧ чоловік вирішив після конфлікту з колишнім командиром.

Про це розповів сам боєць Роман у ролику 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія».

Після СЗЧ Роман спочатку два місяці працював у Буковелі, але згодом перейшов кордон через гори у Румунії й подався до Польщі, де протягом року працював промисловим альпіністом.

«Приблизно через три тижні я вже пошкодував, що перейшов кордон», — зазначає Роман.

Під час роботи на висоті чоловік отримав пропозицію від друга перевестися до «Хартії» й погодився на це. Утім, оскільки він не міг швидко повернутися до України через бюрократичні процедури з документами, було вирішено знову нелегально перетнути кордон.

Повернувся до України чоловік 25 березня 2026 року. З важким наплічником він переплив холодну Тису.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Під час затримання чоловік разом з невідомими спільниками потрощив службове авто, схопився за сокиру та травмував двох представників Військової служби правопорядку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
488
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