Ледь не потрапили під прес: у Вінниці разом з макулатурою в коробці здали кошенят

Ледь не потрапили під прес: у Вінниці разом з макулатурою в коробці здали кошенят

Тварин від загибелі врятували працівники сортувальні, які вчасно їх побачили.

У Вінниці на підприємство сортування вторсировини підкинули кошенят. Тварин здали разом із макулатурою.

Про це повідомляє "Суспільне".

На вінницькому підприємстві з сортування вторсировини працівники, які запускали прес, у коробках з макулатурою виявили двох кошенят. Тваринок побачили перед тим, як вже мали відправити на переробку отриману вторсировину.

фото: Суспільне Вінниця

"Кошенят підкинули до коробки з макулатурою, аби більше заробити. Разом з макулатурою сюди приїжджає багато різного. Іноді люди, які хочуть заробити більше грошей, — кладуть цеглу, сміття, відходи, але ось цей випадок вразив напевно всіх. Вражає безжалісність і безсердечність людей", - говорить директор підприємства Володимир Воловодюк.

Він зазначає, що знайти, хто саме підкинув тварин на підприємство, — неможливо, оскільки щодня сюди привозять сотні кілограмів макулатури.

фото: Суспільне Вінниця

Кілька днів кошенята прожили на сортувальні, а згодом знайшли люблячих господарів. Їх розібрали працівники, які врятували їх від загибелі.

Нагадаємо, що у Києві волонтери вже пів року шукають новий дім для собаки, яку колишні господарі викинули просто перед новорічними святами — це сталося на столичному Виноградарі.

Новини України: в Умані стерилізований собака вигодовує трьох кошенят

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання