Ледь не викинула дитину з вікна: у Запоріжжі жінка виставила малюка на підвіконня і викрикувала незрозумілі речі (відео)

Ледь не викинула дитину з вікна: у Запоріжжі жінка виставила малюка на підвіконня і викрикувала незрозумілі речі (відео)

Небезпечні дії жінки помітили очевидці і викликали правоохоронців.

У Запоріжжі на проспекті Соборності жінка відкрила вікно і поставила дитину на край підвіконня. При цьому жінка бормотіла щось незрозуміле.

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Відео інциденту виклали у телеграм-каналі its_zp.

На кадрах видно як жінка поставила дівчинку приблизно 2-4 років років край підвіконня і майже не тримає. Такі небезпечні дії місцевої жительки помітили очевидці і викликали правоохоронців. Люди кричали матері дитини, щоб вона прибрала її з підвіконня, на що та не реагувала і викрикувала у відповідь щось незрозуміле.

У телеграм-каналі повідомляють, що жінкою на відео може бути місцева мешканка, яка у квітні 2019 року також вчиняла подібне зі своєю донькою за цією ж адресою. Тоді очевидці звернулися до поліції, але ті не змогли потрапити до квартири, тож викликали рятувальників, які відчинили двері. Дитину тоді віддали батькові, а її матір передали у руки медиків.

Нагадаємо, що Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки, вколовши собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті її однорічний син помер, сама ж мати потрапила до реанімації.

У Запоріжжі жінка ледь не викинула дитину з вікна

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