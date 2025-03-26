Ледь не втопився в Тисі за 15 тис. доларів: львів’янина врятували прикордонники (фото)

Львів’янин заплатив 15 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону – але замість Угорщини опинився у смертельно небезпечній течії Тиси.

26-річний житель Львова ледь не загинув у річці Тисі, намагаючись нелегально потрапити до Угорщини. Його в останній момент витягли з води прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловік, який хотів уникнути офіційного пункту пропуску, знайшов посередників, що пообіцяли йому "надійний" спосіб перетину кордону за 15 тисяч доларів.

"Коли вже львів’янин віддав ці кошти, переправники повідомили, що йому доведеться перепливати Тису. Далі надали ошуканому клієнту гумовий човен, вказали напрям руху до кордону та втекли", – йдеться в повідомленні.

Під час спроби перебратися через загороджувальний паркан човен порвався, і чоловік вирішив перетнути Тису вплав. Але сильна течія майже одразу підхопила його.

"Якось контролювати ситуацію чи бодай спробувати повернутися назад відчайдух не міг. Зі слів львів’янина, за час перебування у воді, він двічі попрощався із життям. На щастя, у якийсь момент йому вдалося відчути ногами дно та дістатися берега. Щоправда, рухатися далі через переохолодження та спазм м’язів сил не було", – зазначили в ДПСУ.

Прикордонники помітили його під час патрулювання. Група реагування прикордонного відділу "Вилок" на катері підібрала чоловіка, який ледве тримався на плаву.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону.

Чоловік, який ледь не потонув у Тисі / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Буковині судитимуть колишнього лісника за переправлення ухилянтів.

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