Ледь не загинув у Тисі: прикордонники врятували порушника кордону, який не вмів плавати

Прикордонними врятували чоловіка, який не вміючи плавати ризикнув перетнути кордон через Тису, довірившись переправникам, які за $9000 обіцяли "легкий маршрут".

Про це повідомила ДПСУ.

"Реальність виявилася іншою: у темряві він поліз у стрімку Тису, хоча плавати не вмів. Течія миттєво понесла на 50 метрів, але йому вдалося вибратися на берег. Там на нього чекала нова проблема – він заплутався у загородженнях і не міг рухатися далі", — йдеться в повідомленні.

Змерзлого і з порізами на руках порушника виявили прикордонники. Вони оперативно надали йому допомогу, відігрівши чаєм. Організаторів цього небезпечного "маршруту" вже встановили, і їм загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Вінниччині запобігли смертельно небезпечній втечі ухилянтів за кордон.

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