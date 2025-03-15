Ледь не загинув від холоду: прикордонники врятували порушника, який заблукав у горах (фото)

Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження.

Мешканець Сумщини дві доби безрезультатно блукав горами на Закарпатті, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією. Зрештою він мусив сам викликати допомогу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram та оприлюднила фото.

Прикордонники спільно з рятувальниками знайшли чоловіка дуже вчасно – він був виснаженим та потребував невідкладної допомоги.

Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження.

Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження / Фото: Держприкордонслужба України

Держприкордонслужба вкотре застерігає: гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період. Порушення закону може коштувати вам життя!

Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження / Фото: Держприкордонслужба України

Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталися два випадки ухилення від військової служби шляхом самокалічення. 25-річний чоловік демонстративно роздер собі руки ключами після того як дізнався, що його визнано придатним до служби, того самого дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний. В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії.

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