Ледь не загинув від холоду: прикордонники врятували порушника, який заблукав у горах (фото)

Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження.
Мешканець Сумщини дві доби безрезультатно блукав горами на Закарпатті, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією. Зрештою він мусив сам викликати допомогу.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram та оприлюднила фото.
Прикордонники спільно з рятувальниками знайшли чоловіка дуже вчасно – він був виснаженим та потребував невідкладної допомоги.
Порушника швидко доправили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження.
Держприкордонслужба вкотре застерігає: гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період. Порушення закону може коштувати вам життя!
Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталися два випадки ухилення від військової служби шляхом самокалічення. 25-річний чоловік демонстративно роздер собі руки ключами після того як дізнався, що його визнано придатним до служби, того самого дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний. В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії.
Читайте також: