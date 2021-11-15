Ледь не залишився без руки: у Запоріжжі чоловіка переїхав трамвай

Ледь не залишився без руки: у Запоріжжі чоловіка переїхав трамвай

Чоловіку трамваєм відрізало пальці.

У Запоріжжі 63-річний чоловік потрапив під трамвай на зупинці громадського транспорта. Вагоном йому відрізало пальці.

Також читайте В Одесі трамвай розчавив чоловіка

Про це повідомляють у Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

Подія сталася увечері 14 листопада на вулиці Перемоги у Запоріжжі.

На місці події працювала 1 реанімаційна бригада.

"Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травматичну ампутацію 3-5 пальців лівої кістки та госпіталізований до лікарні", - розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як повідомляє "ZаБор" постраждалий розповів, що коли він сідав у трамвай, той рушив, і чоловік опинився під ним, а в результаті вагон переїхав йому пальці.

Нагадаємо, що у центрі Дніпра сталася ДТП за участю пішохода. Легковик збив жінку, а та впала на колію перед трамваєм.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання