Ледь не замерз у річці: прикордонники врятували 22-річного хлопця, який хотів втекти до Молдови

Хлопець застряг по пояс у воді, заплутавшись у хащах та очереті.
Поблизу кордону з Молдовою військові ДПСУ врятували 22-річного одесита, який застряг в очереті, не міг вибратися і ледь не помер.
Про це передає Держприкордонслужба.
22-річний одесит планував подолати дві річки – Турунчук і Дністер на шляху до Молдови. Про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, розповів прикордонникам місцевий житель.
Подолавши хащі верболозу й очерету, прикордонникам вдалося допомогти парубкові. Медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок.
"Застерігаємо, незаконні й екстремальні способи перетинання кордону становлять небезпеку вашому життю та здоровʼю", – наголосили в ДПСУ.
Раніше повідомлялося, що в горах Закарпаття прикордонники врятували "альпіністів", які два дні блукали без їжі та теплого одягу.
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