Ледь не замерз у річці: прикордонники врятували 22-річного хлопця, який хотів втекти до Молдови

Хлопець застряг по пояс у воді, заплутавшись у хащах та очереті.

Поблизу кордону з Молдовою військові ДПСУ врятували 22-річного одесита, який застряг в очереті, не міг вибратися і ледь не помер.

Про це передає Держприкордонслужба.

22-річний одесит планував подолати дві річки – Турунчук і Дністер на шляху до Молдови. Про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, розповів прикордонникам місцевий житель.

Подолавши хащі верболозу й очерету, прикордонникам вдалося допомогти парубкові. Медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок.

"Застерігаємо, незаконні й екстремальні способи перетинання кордону становлять небезпеку вашому життю та здоровʼю", – наголосили в ДПСУ.

Ледь не замерз у річці: прикордонники врятували хлопця, який хотів втекти до Молдови

Раніше повідомлялося, що в горах Закарпаття прикордонники врятували "альпіністів", які два дні блукали без їжі та теплого одягу.

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