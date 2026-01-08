- Дата публікації
-
Ледь не замерзла у сніговому заметі: на Рівненщині врятували жінку, яка кілька годин пролежала у снігу (фото)
На Рівненщині офіцер громади врятував жінку, яка провела кілька годин у сніговому заметі. Що відомо про її стан та операцію з порятунку.
На Рівненщині завдяки оперативним діям поліцейського офіцера громади вдалося врятувати життя літньої жінки, яка кілька годин пролежала у сніговому заметі.
Про це повідомила Нацполіція України.
До поліцейського офіцера Дубровицької територіальної громади Євгена Черевка звернулася місцева жителька із повідомленням про зникнення своєї 85-річної хрещеної.
Жінка хвилювалася, адже пенсіонерка тривалий час не виходила на зв’язок.
Менш ніж за годину поліцейські розшукали зниклу. Дезорієнтовану та знесилену жінку виявили у сніговому заметі неподалік її будинку. За попередніми даними, вона провела під снігом кілька годин.
Правоохоронці негайно занесли пенсіонерку до оселі, вкрили термоковдрою та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики діагностували обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку госпіталізували.
Поліцейські закликають громадян бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов, особливо піклуючись про літніх людей і тих, хто потребує допомоги.
