ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
1 хв

Ледь не замерзла у сніговому заметі: на Рівненщині врятували жінку, яка кілька годин пролежала у снігу (фото)

На Рівненщині офіцер громади врятував жінку, яка провела кілька годин у сніговому заметі. Що відомо про її стан та операцію з порятунку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ледь не замерзла у сніговому заметі: на Рівненщині врятували жінку, яка кілька годин пролежала у снігу (фото)

Поліцейський Дубровицької громади врятував життя літній жінці / © Національна поліція України

На Рівненщині завдяки оперативним діям поліцейського офіцера громади вдалося врятувати життя літньої жінки, яка кілька годин пролежала у сніговому заметі.

Про це повідомила Нацполіція України.

До поліцейського офіцера Дубровицької територіальної громади Євгена Черевка звернулася місцева жителька із повідомленням про зникнення своєї 85-річної хрещеної.

На Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував пенсіонерку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі / © Національна поліція України

На Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував пенсіонерку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі / © Національна поліція України

Жінка хвилювалася, адже пенсіонерка тривалий час не виходила на зв’язок.

Медики діагностували обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку госпіталізували. / © Національна поліція України

Медики діагностували обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку госпіталізували. / © Національна поліція України

Менш ніж за годину поліцейські розшукали зниклу. Дезорієнтовану та знесилену жінку виявили у сніговому заметі неподалік її будинку. За попередніми даними, вона провела під снігом кілька годин.

Правоохоронці негайно занесли пенсіонерку до оселі, вкрили термоковдрою та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики діагностували обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку госпіталізували.

Менш ніж за годину поліцейські розшукали зниклу / © Національна поліція України

Менш ніж за годину поліцейські розшукали зниклу / © Національна поліція України

Поліцейські закликають громадян бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов, особливо піклуючись про літніх людей і тих, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, в Україні — негода. Тож синоптикиня назвала регіони, де буде найскладніше. У низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.

Дата публікації
Кількість переглядів
428
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie