Ледь не замерзла у сніговому заметі: на Рівненщині врятували жінку, яка кілька годин пролежала у снігу (фото)

Поліцейський Дубровицької громади врятував життя літній жінці / © Національна поліція України

На Рівненщині завдяки оперативним діям поліцейського офіцера громади вдалося врятувати життя літньої жінки, яка кілька годин пролежала у сніговому заметі.

Про це повідомила Нацполіція України.

До поліцейського офіцера Дубровицької територіальної громади Євгена Черевка звернулася місцева жителька із повідомленням про зникнення своєї 85-річної хрещеної.

На Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував пенсіонерку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі / © Національна поліція України

Жінка хвилювалася, адже пенсіонерка тривалий час не виходила на зв’язок.

Медики діагностували обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку госпіталізували. / © Національна поліція України

Менш ніж за годину поліцейські розшукали зниклу. Дезорієнтовану та знесилену жінку виявили у сніговому заметі неподалік її будинку. За попередніми даними, вона провела під снігом кілька годин.

Правоохоронці негайно занесли пенсіонерку до оселі, вкрили термоковдрою та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики діагностували обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку госпіталізували.

Менш ніж за годину поліцейські розшукали зниклу / © Національна поліція України

Поліцейські закликають громадян бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов, особливо піклуючись про літніх людей і тих, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, в Україні — негода. Тож синоптикиня назвала регіони, де буде найскладніше. У низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.