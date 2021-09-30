Ледь не затоптали охоронця і не виламали двері: у Дніпрі покупці штурмом брали магазин секондхенду (відео)

Натовп покупців ошаліло ломився у відчинені двері.

У Дніпрі містяни влаштували штурм магазину вживаного одягу у день завезення. Натовп покупців оскаженіло намагався втиснутися у прочинені двері.

Відео тисняви виклали в мережу.

У Дніпрі місцеві жителі штурмували магазин секондхенду. На кадрах видно, як юрмище покупців згуртувалося у кілька рядів біля входу і щосили намагається "просочитися" у вузький отвір дверей, зносячі все на своєму шляху. При чому з молодими людьми на рівних змагаються за право першим вхопити щойно завезену одежину і пенсіонери.

Охоронця, який щосили намагається втримати залізну огорожу, буквально кидає з боку в бік.

Із позитивного у цій ситуації - більшість покупців у масках.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Що ж ви нас так позорите?

За труси готові одне одному горло перегризти.

Стадо..

Нагадаємо, що у Києві відвідувачі влаштували шокувальну штовханину на відкритті секондхенду. Покупці руками та ногами відштовхували одне одного, щоб потрапити у приміщення.

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