Ледь не затоптали охоронця і не виламали двері: у Дніпрі покупці штурмом брали магазин секондхенду (відео)

Натовп покупців ошаліло ломився у відчинені двері.
У Дніпрі містяни влаштували штурм магазину вживаного одягу у день завезення. Натовп покупців оскаженіло намагався втиснутися у прочинені двері.
Відео тисняви виклали в мережу.
У Дніпрі місцеві жителі штурмували магазин секондхенду. На кадрах видно, як юрмище покупців згуртувалося у кілька рядів біля входу і щосили намагається "просочитися" у вузький отвір дверей, зносячі все на своєму шляху. При чому з молодими людьми на рівних змагаються за право першим вхопити щойно завезену одежину і пенсіонери.
Охоронця, який щосили намагається втримати залізну огорожу, буквально кидає з боку в бік.
Із позитивного у цій ситуації - більшість покупців у масках.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Що ж ви нас так позорите?
- За труси готові одне одному горло перегризти.
- Стадо..
Нагадаємо, що у Києві відвідувачі влаштували шокувальну штовханину на відкритті секондхенду. Покупці руками та ногами відштовхували одне одного, щоб потрапити у приміщення.