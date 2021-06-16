Ледве не вбив за зовнішній вигляд: в Одесі чоловік сім разів вдарив ножем перехожого

Чоловік отримав поранення, але втік від нападника.

Сьогодні, 16 червня, у приватному секторі Одеси нетверезий чоловік прискіпався до неохайного, на його думку, зовнішнього вигляду перехожого. Потім дістав ніж і почав бити ним незнайомця.

У пресслужбі поліції Одеської області повідомили, що постраждалий отримав сім ножових поранень, але зумів втекти від нападника. Свідки негайно викликали швидку.

Правоохоронці майже добу шукали хулігана.

Ним виявився 31-річний місцевий житель.

"Ніж у чоловіка вилучили, а дії фігуранта кваліфікували як замах на умисне вбивство. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років", - розповіла слідча Одеського районного управління поліції № 1 Аліна Міхова.

Нагадаємо, у Черкасах п'яний чоловік напав з ножем на підлітка. В результаті 13-річного хлопця госпіталізували до лікарні, а зловмиснику загрожує строк.

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