Ледве не вбив за зовнішній вигляд: в Одесі чоловік сім разів вдарив ножем перехожого 

Чоловік отримав поранення, але втік від нападника.
Сьогодні, 16 червня, у приватному секторі Одеси нетверезий чоловік прискіпався до неохайного, на його думку, зовнішнього вигляду перехожого. Потім дістав ніж і почав бити ним незнайомця.
У пресслужбі поліції Одеської області повідомили, що постраждалий отримав сім ножових поранень, але зумів втекти від нападника. Свідки негайно викликали швидку.
Правоохоронці майже добу шукали хулігана.
Ним виявився 31-річний місцевий житель.
"Ніж у чоловіка вилучили, а дії фігуранта кваліфікували як замах на умисне вбивство. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років", - розповіла слідча Одеського районного управління поліції № 1 Аліна Міхова.
Нагадаємо, у Черкасах п'яний чоловік напав з ножем на підлітка. В результаті 13-річного хлопця госпіталізували до лікарні, а зловмиснику загрожує строк.