Легалізація 1,3 млрд грн та несплата податків: в Україні судитимуть відомого дистрибʼютора сигарет

В Україні стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в країні дистриб’юторів тютюнових виробів скерували до суду обвинувальний акт.

Про це інформує Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

"Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не Бюро економічнох безпеки Удійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі",- йдеться в повідомленні.

Крім того, у звіті ці підприємтсва відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Згодом ці кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.

Внаслідок незаконних дій - несплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах - бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.

"Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальні акти скеровані до суду.

"Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - додали там.

Нагадаємо, напередодні Зеленський розповів, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та економічної стабільності у час воєнного стану.

Тим часом у Києві судитимуть організаторку підпільного грального клубу, яка надавала послуги з азартних ігор через Інтернет без ліцензії.

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