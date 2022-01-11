Легалізація конопель: у МОЗ хочуть налагодити вирощування марихуани, аби не імпортувати її з-за кордону

Легалізація конопель: у МОЗ хочуть налагодити вирощування марихуани, аби не імпортувати її з-за кордону

Зазначається, що використання медичного канабісу буде можливе лише за умови ретельного контролю.

Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект про обіг медичної марихуани. Так, МОЗ збирається налагодити виробництво конопель для ліків безпосередньо в Україні, а не імпортувати речовину з-за кордону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

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"Ми зацікавлені в тому, щоб такі препарати могли виготовлятися в Україні, а не тільки ввозилися з-за кордону. Але це складний, тривалий процес, тому що українські пацієнти повинні мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Але так, ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні", - зазначив Комаріда.

Фактично МОЗ виступає за те, аби зняти заборону на обіг окремих сортів конопель в медичних цілях і в науково-технічній діяльності. Зазначається, що використання медичного канабісу буде можливе лише за умови ретельного контролю.

Так, кожна партія і одиниця препарату буде промаркована унікальним штрих-кодом, з'явиться електронний реєстр для обліку рослин конопель, а самі лікарські препарати збираються продавати лише за електронним рецептом лікаря.

У міністерстві кажуть, що в разі, коли вміст основної психоактивної речовини – тетрагідроканабінолу (ТГК) буде надто високий, то вирощувати рослину дозволять тільки на закритому грунті, тобто в спеціальних теплицях, і під охороною.

Нагадаємо, медичний канабіс допомагає хворим на онкологію, епілепсію чи розсіяний склероз втихомирити біль та заспокоїти судоми. Однак, українські закони наразі передбачають кримінальну відповідальність за вирощування та зберігання конопель.

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