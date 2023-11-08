Легалізація медичного канабісу: як продаватимуть ліки та хто контролюватиме обіг

Верховна Рада найближчим часом може легалізувати канабіс у медичних цілях.

Вже найближчим часом Верховна Рада може ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі національного телемарафону розповів, які шанси у законопроєкту.

"Шанси значно більші для ухвалення, ніж минулого разу. В законі чітко прописано, що уряд має не більше шести місяців для того, щоб розробити всі підзаконні акти, накази МОЗ, МВС для того, щоб цей закон запрацював", - зазначив він.

Радуцький також розповів, що після ухвалення закону про медичний канабіс пацієнтам виписуватимуть електронні рецепти, за яким вони зможуть отримати ліки в аптеці.

"Таким чином держава, зокрема МВС, матиме контроль про законний обіг препаратів з медичним канабісом", - пояснив він.

Михайло Радуцький також наголосив, що рекреаційний канабіс в Україні заборонено, мова йде лише про медичний канабіс.

В Україні перші три роки буде дозволено імпорт ліків з медичним канабісом, поки наші аграрії та промисловість вийдуть на достатній рівень виробництва. А надалі ліки будуть лише українського виробництва.

"За шість місяців МОЗ має ввести в протоколи лікування ПТСР, онкології, епілепсії з використанням препаратів з медичним канабісом", - резюмував Михайло Радуцький.

Нагадаємо, в Україні вже у листопаді можуть ухвалити закон про медичний канабіс.

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