Легалізація зброї в Україні: голова Нацполіції назвав умову

У Нацполіції вважають, що легалізація зброї в Україні стане можливою, коли не буде джерела надходження нелегальної зброї із окупованих територій.

Питання права українців на володіння зброєю для власного захисту потрібно вирішувати після обліку всієї зброї, яка є у них зараз.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Легалізація зброї – це дискусійне питання. З початку бойових дій з незаконного обігу лише працівники карного розшуку вилучили більше тисячі одиниць вогнепальної зброї, понад 100 гранатометів і 350 тисяч боєприпасів", - зазначив він.

Голова Нацполіції додав, що ця зброя може становити загрозу життю мирному населенню.

"Тисячі одиниць зброї на руках можуть нести загрозу життю мирних та законослухняних громадян. Так от, оце все спочатку треба повернути на склади, облікувати або підірвати, як це роблять вибухотехніки, а потім вже повертатися до питання володіння зброєю. Тому має бути step by step: спочатку реєстр, щоб зрозуміти, скільки зброї є на руках, в кого вона є. І вже після цього можемо говорити про те, яка зброя, якого калібру та якого класу має бути на руках у наших громадян – чи то буде автомат, чи карабін, чи пістолет", – вважає Клименко.

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