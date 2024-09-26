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Легендарне сімейне шоу повертається: Творці проєкту "Вартові мрій" оголосили про концерти у Києві Новини компаній

Легендарне сімейне шоу повертається: Творці проєкту "Вартові мрій" оголосили про концерти у Києві

"Вартові мрій".

Не пропустіть можливість поринути у світ магії та пригод разом з "Вартовими Мрій"!

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій" — унікальної вистави для всієї родини, яка підкорила серця десятків тисяч глядачів. Цього року "Вартові Мрій" вирушають у всеукраїнський тур, щоб принести справжнє диво в кожен куточок нашої країни.

Тур легендарного сімейно-циркового шоу розпочнеться із трьох концертів у Києві 4-го, 5-го та 6-го жовтня. 

Глядачі побачать захопливу історію про дівчину Алісу, яка разом з Котом — Вартовим Зірки — вирушає в неймовірну подорож фантастичними світами. Зможе Аліса врятувати чарівну Зірку від підступної Драконеси та зберегти мрії тисячі мешканців?

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".

"Вартові Мрій" — це не просто вистава, а справжнє видовище, яке поєднує в собі дивовижні танцювальні виступи, приголомшливу акробатику та інноваційні візуальні ефекти. На сцені виступлять талановиті танцюристи, циркові артисти, акробати та гімнасти, створюючи незабутнє шоу, яке захопить глядачів будь-якого віку.

Це чарівна історія про віру в себе, надію та силу добра, яка нагадає глядачам, що дива трапляються, якщо в них щиро вірити.

Режисером-постановником нового сезону став Андрій Віблий, а креативним продюсером — Тала Пристаєцька. Особливої магії шоу додає чарівний саундтрек, створений Світланою Тарабаровою та Мілошем Єлічем, клавішником і аранжувальником гурту "Океан Ельзи".

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".

Не пропустіть можливість поринути у світ магії та пригод разом з "Вартовими Мрій"! Шукайте своє місто серед всеукраїнського туру. Купуйте квитки вже сьогодні, щоб отримати незабутні враження!

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Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу
Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".

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