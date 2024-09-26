Легендарне сімейне шоу повертається: Творці проєкту "Вартові мрій" оголосили про концерти у Києві

Не пропустіть можливість поринути у світ магії та пригод разом з "Вартовими Мрій"!

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій" — унікальної вистави для всієї родини, яка підкорила серця десятків тисяч глядачів. Цього року "Вартові Мрій" вирушають у всеукраїнський тур, щоб принести справжнє диво в кожен куточок нашої країни.

Тур легендарного сімейно-циркового шоу розпочнеться із трьох концертів у Києві 4-го, 5-го та 6-го жовтня.

Глядачі побачать захопливу історію про дівчину Алісу, яка разом з Котом — Вартовим Зірки — вирушає в неймовірну подорож фантастичними світами. Зможе Аліса врятувати чарівну Зірку від підступної Драконеси та зберегти мрії тисячі мешканців?

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".

"Вартові Мрій" — це не просто вистава, а справжнє видовище, яке поєднує в собі дивовижні танцювальні виступи, приголомшливу акробатику та інноваційні візуальні ефекти. На сцені виступлять талановиті танцюристи, циркові артисти, акробати та гімнасти, створюючи незабутнє шоу, яке захопить глядачів будь-якого віку.

Це чарівна історія про віру в себе, надію та силу добра, яка нагадає глядачам, що дива трапляються, якщо в них щиро вірити.

Режисером-постановником нового сезону став Андрій Віблий, а креативним продюсером — Тала Пристаєцька. Особливої магії шоу додає чарівний саундтрек, створений Світланою Тарабаровою та Мілошем Єлічем, клавішником і аранжувальником гурту "Океан Ельзи".

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".

Не пропустіть можливість поринути у світ магії та пригод разом з "Вартовими Мрій"! Шукайте своє місто серед всеукраїнського туру. Купуйте квитки вже сьогодні, щоб отримати незабутні враження!

КВИТКИ можна придбати ТУТ

ФОТО

Stage Show представляє новий сезон масштабного шоу "Вартові Мрій".