Сергій Маценко вже 16 років живе з новим серцем, скріншот з відео лікаря Сергія Тодурова

"Легендарний чоловік": який вигляд має українець, якому 16 років тому пересадили серце

"Легендарний чоловік": який вигляд має українець, якому 16 років тому пересадили серце

Українець вже півтора десятка років живе з новим серцем.

Сергію Маценку 16 років тому зробили трансплантацію серця. Це велике досягнення української медицини, адже так довго з пересадженим органом в Україні, ймовірно, ніхто не прожив.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

"Легендарний для України чоловік Сергій Маценко. 16 років тому ми йому зробили трансплантацію серця. Досі це серце працює добре. Це серйозне досягнення нашої української трансплантології. Це, мабуть, найбільший довгожитель у сенсі пересаджених сердець - ніхто ще так довго не прожив з пересадженим серцем", - сказав лікар.

За словами Бориса Тодуорова, середній вік пацієнтів з трансплантованим серцем у Європі - 12 років.

"Сергій вже живе 16 і непогано себе почувається", - сказав медик.

Своєю чергою Сергій Маценко висловив вдячність лікарям за зроблену йому життєвонеобхідну операцію.

Сергій Маценко, якому пересадили 16 років тому серце, подякував лікарям, скріншот з відео / Борис Тодуров

"Хочу подякувати лікарям, які доклали максимум зусиль для мого життя і мого здоров'я. Проведена дуже велика робота", - сказав чоловік.

Також Сергій Маценко вже декілька років перебуває на штучній нирці, а зовсім нещодавно йому замінили ще й стегновий суглоб.

"Потрішки будемо змінювати все, що виходить з ладу, і буде людина собі жити і жити", - резюмував Борис Тодуров.

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