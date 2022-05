Легендарний рок-гурт U2 та Боно дали концерт просто у київському метро на станції Хрещатик

Підтримка України від усього світу надихає та надає віри у світле майбутнє, а виступ світових зірок на нашй землі переконує, що все буде добре.

Так, просто зараз у київському метро на станції Хрещатик виступає легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно. Колектив підтримав українців, виконавши свої культові хіти "With Or Without You", "Angel Of Harlem" та інші. Пізніше на платформі до U2 приєднався й гурт "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополею.

Тарас разом з Боно виконали кавер на хіт Stand By Me виконавця Ben E. King.

Зазначимо, що раніше "Антитіла" записали проникливий трек разом з британським співаком Едом Шираном 2step, який б'є рекорди на YouTube.

Також нагадаємо, що на Великдень український гурт "Океан Ельзи" відіграв благодійний концерт "Усе буде добре!" на станції "Золоті ворота" у Києві.

Читайте також: