Легені не розкрилися: у Тернопільській області померла новонароджена дівчинка

Батьки звинувачують у трагедії медиків.

У Тернопільській області під час народження померло немовля: його батьки звинувачують медиків.

Про це повідомляє "Газета Місто".

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Зазначається, що із заявою про непрофесійні дії лікарів одного з медичних закладів Кременеччини звернувся 22-річний чоловік. Він повідомив, що 14 листопада його сестра народила дівчинку, але дитина померла. Заявник звернувся до поліції, аби там з'ясували справжню причину.

За попередньою інформацією, дівчинка родилася на 41 тижні вагітності. Мала вагу 3750 грам. За словами медиків, у навонародженої не розкрилися легені. Її понад годину реанімували, але це не допомогошло врятувати дитину. Причиною смерті називають важку асфіксію під час народження. Це підтвердив розтин, який проводив місцевий експерт.

Аби виключити підроблення свідоцтва, судово-медичну експертизупровели в іншій установі під час відкритого кримінального провадження. Висновки були такими ж. Наразі триває слідство.

Як повідомлялося, у місті Новий Розділ (Львівської область) на сходах їдальні місцевого політехнічного фахового коледжу охоронець виявив загорнуте в шарф немовля. Поліцейські одразу доставили новонароджену дівчинку до міської лікарні і передали під опіку медиків.

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