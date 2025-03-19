“Легкі гроші” від окупантів: як завербований зрадник планував підірвати поліцейських

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України запобігла спробі теракту, який готував агент РФ проти українських правоохоронців у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, 25-річний мешканець Павлоградського району, завербований через Telegram-канал, отримав завдання підірвати наряд поліції. Він заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) у покинутій будівлі та повідомив на 102 про нібито виявлену мертву людину.

Коли б поліцейські прибули на місце, агент РФ планував дистанційно привести вибухівку в дію, перебуваючи в засідці.

Однак контррозвідка СБУ виявила та затримала зловмисника “на гарячому”. Фахівці знешкодили вибухівку, яка складалася з двох бойових гранат та детонатора з дистанційним керуванням.

Як працював агент РФ:

Окупанти завербували його через Telegram-канал для пошуку "легких грошей".

Він отримав координати схрону, де були складові для СВП. Заклав вибухівку у будівлі, а навпроти встановив відеокамеру.

Планував отримати "винагороду" у криптовалюті, однак замість грошей отримав підозру.

Наразі зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на терористичний акт).

Вибухівка, яку планував підірвати агент

Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував координати для нових повітряних ударів по Одесі. Під прицілом ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі Сил оборони України.

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