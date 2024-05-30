"Легко казати, що "всі будуть воювати": експерт про те, як треба міняти підхід до мобілізації

На його думку, щодо економічного бронювання треба провести дискусію у суспільстві.

Теза, що "всі будуть воювати" не є дієвою для заохочення до мобілізації. Адже насправді значна частина чоловіків все ж залишиться у тилу. Тому із суспільством потірбно вести чесну розмову.

Про це заявив експерт з довготермінових стратегій і лектор Українського католицького університету Євген Глібовицький в інтерв’ю для LIGA.net.

"Зараз дуже легко казати про те, що, наприклад, "всі будуть воювати". Навіть під час Другої Світової війни більшість чоловіків не воювали. Питання є в тому, що хтось буде в економіці, хтось буде на фронті. Як визначити, хто має бути де, як мають працювати ці інструменти справедливості – без чесної розмови цього зробити буде неможливо, тому що хтось буде почувати себе обдуреним, переважно слабший себе буде почувати обдуреним", – каже Глібовицький.

Він закликає змінювати інформаційний курс держави. Тому що обіцянки Арестовича про "2-3 тижні" війни "зараз дуже дорого коштують".

"Відповідно, це означає, що треба зробити висновки. Вийти з політтехнологічної логіки прийняття політичних рішень і перейти в логіку побудови інституцій", – радить експерт.

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На його думку, щодо економічного бронювання треба провести дискусію.

"Бо я деякі базові припущення, які непроговорені. Де є межі рівності в суспільстві? Що є справедливим? У нас рівність відображаться в обовязках, вона відображається в благах? У нас залишки станового суспільства, коли там, наприклад, працівники верхнього класу не дозволяють нижньому класу себе судити і таким чином відкуповуються від своїх обовязків. Ми готові торпедувати ці обмеження?", – підсумував аналітик.

Раніше український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також наголосив, що повістки мають отримувати навіть діти чиновників.

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