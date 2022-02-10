Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Легкове авто роздавило, вантажівка перекинулась: на Одещині в моторошній ДТП загинуло троє людей (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Легкове авто роздавило, вантажівка перекинулась: на Одещині в моторошній ДТП загинуло троє людей (фото)

ГУ Національної поліції в Одеській області

Поліція встановлює причини аварії.

Біля села Міщанка Одеської області в четвер, 10 лютого, сталась моторошна ДТП, в якій загинуло троє людей. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області. 

У ДТП потрапили вантажівка та легковий автомобіль. На місці аварії загинуло троє людей. Це - водій та пасажири легкового автомобіля. 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

Судячи з фото, які опублікувала поліція, з легкового автомобіля залишився лише металобрухт, вантажівка ж перекинулась. 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

На місці ДТП працювали правоохоронці та рятувальники. Обставини та причини аварії встановлюються. 

Нагадаємо, на Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району.

Читайте також:

Поліція викликає бізнесмена Ярославського на допит як можливого свідка смертельної ДТП | Новини України

Поліція викликає бізнесмена Ярославського на допит як можливого свідка смертельної ДТП | Новини України
Наступна публікація