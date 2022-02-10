Легкове авто роздавило, вантажівка перекинулась: на Одещині в моторошній ДТП загинуло троє людей (фото)

Поліція встановлює причини аварії.
Біля села Міщанка Одеської області в четвер, 10 лютого, сталась моторошна ДТП, в якій загинуло троє людей.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
У ДТП потрапили вантажівка та легковий автомобіль. На місці аварії загинуло троє людей. Це - водій та пасажири легкового автомобіля.
Судячи з фото, які опублікувала поліція, з легкового автомобіля залишився лише металобрухт, вантажівка ж перекинулась.
На місці ДТП працювали правоохоронці та рятувальники. Обставини та причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, на Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району.
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