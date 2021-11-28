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Легковик перетворився на купу металу: на Одещині в страшній ДТП загинула 5-річна дитина

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Легковик перетворився на купу металу: на Одещині в страшній ДТП загинула 5-річна дитина

Поліція Одеської області

Водій Daewoo не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу.

На дорозі в Одеській області не розминулися автомобілі Daewoo та мікроавтобус Iveco. Внаслідок чого загинула 5-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася 28 листопада близько 10:30 біля селища Холмське. Там водій Daewoo не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Iveco.

Внаслідок аварії загинула 5-річна дитина, також постраждали водії двох транспортних засобів — їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарень.

“Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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