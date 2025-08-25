"Легкі заробітки" обернуться довічним: агентка ФСБ у Чернігові готувала удар по ТЦК

У Чернігові жінка готувала удар по ТЦК / © СБУ

У Чернігові 39-річна місцева жителька готувала удар по місцевому ТЦК.

Про це передає пресслужба СБУ.

39-річна місцева жителька потрапила до уваги окупантів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

Після вербування жінку «відрядили» на Київщину, де вона намагалася виявити і передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами.

Фігурантка отримала від ФСБ «маршрутний лист» із орієнтовними адресами можливого базування військових об’єктів, біля яких вона мала провести дорозвідку. Втім, у ньому не було жодних актуальних координат Сил оборони України.

Після того як жінка не виявила оборонних об’єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак росіян по місцевих ТЦК. Вона орендувала квартиру у 9-поверховому будинку біля приміщення ТЦК. На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ.

© СБУ

У такий спосіб росіяни сподівалися відстежити час, коли на об’єкті найбільше зосереджено військовозобов’язаних, щоб вдарити по них ракетою.

На фінальному етапі спецоперації зрадницю було затримано в її орендованій квартирі. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

