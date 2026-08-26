Продюсерка та поетка Мартіна Макєєва / © Instagram-сторінка martinaaa_tv

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Українська продюсерка та поетка Мартіна Макєєва потрапила у гучний скандал через вірш, зачитаний до Дня Незалежності. У своєму творі вона спробувала протиставити жителів західних та східних регіонів, заявивши, що одним національна ідентичність дається легше, ніж іншим.

Відповідний ролик із віршем опублікований на Instagram-сторінці авторки.

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У своєму творі «Не діліть українців» Макєєва заявила, що національна самоідентифікація нібито легше формується у жителів західних регіонів України — тих, хто зростав на творчості гурту «Скрябін», має в родині воїнів УПА, змалечку знає гімн та українські свята.

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Водночас для мешканців східних областей, зокрема Донецька, які виросли в російськомовному середовищі та звикли до «Діда Мороза та олів’є», цей процес, за словами поетки, може бути значно складнішим.

Попри те, що наприкінці вірша звучить заклик «не діліть українців», користувачі соцмереж побачили в тексті маніпуляції, підміну понять і спробу протиставити мешканців різних регіонів України.

Реакція соцмереж на вірш «Не діліть українців»

Відео Макєєвої викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі, зокрема, обурилися тезою про те, що комусь українська ідентичність та боротьба за національну пам’ять можуть даватися «легко».

«Це нелегко — бути українцем, який постійно бореться, у якого в сім’ї був дід УПА. Бо у будь-який момент він може загинути, а його сім’я буде вивезена до Сибіру чи вбита… Вона написала той віршик так, ніби там на Донеччині, Луганщині, Харківщині і інших наших славних містах люд ніколи не боровся за свободу».

«Легко бути українцем, коли твій дід — воїн УПА». Абсурднішого не чув, нехай дізнається історію воїнів УПА…»

«В одному з сіл на Великдень стояв директор школи біля церкви і записував прізвища сімей, що йшли на службу з кошиками… А дітей принижували, обзивали і цькували. То це було легко бути українцем? Попри все люди берегли свої традиції».

«Розкажіть, як мені було легко єдиній україномовній в класі в Києві. І, так, на 1 вересня я приходила в вишиванці. Одна».

«ОУН діяли на Донеччині теж, Сосюра народився в м. Дебальцеве і писав „любіть Україну“. Україна — це не лише Львів».

«Тобто вона буквально весь вірш категорично розділяє українців, а в кінці просто під ліричну музику томним голосом каже „не діліть українців“.

«Я єврейка з Дніпра і в мене були українські книжки вдома… Мартіна х***рова популістка, береги зовсім втратила».

«Легко насрать на все українське, зневажаючи все українське, і потім розповідать, що комусь бути українцем „легко“.

До слова, у Харкові спалахнув мовний конфлікт: у парку жінки накинулися з лайкою на дівчину через спілкування українською, назвавши її «бендерщиною». Авторка відео зазначила, що її чоловік та батько захищають Харків від окупантів.

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