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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
145
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Легковики не розминулися на трасі: на Кіровоградщині сталася смертельна аварія (фото)

В аварії загинула молода жінка, серед постраждалих — дитина

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Аварія

Аварія / © ДСНС

Пізно увечері 22 липня на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участю двох легковиків. Загинула одна людина.

Про це повідомили у ДСНС і у поліції області.

За даними поліції, аварія сталася на автодорозі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, поблизу одного з населених пунктів Олександрійського району. За попередньою інформацією, водій Daewoo Lanos виїхав на зустрічку, де влетів у Volkswagen Passat, який рухався назустріч.

Після зіткнення одна з автівок загорілася. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно загасили пожежу в автомобілі.

Від отриманих травм 28-річна пасажирка Daewoo Lanos загинула на місці. Водія цього авто та малолітню дитину, які постраждали внаслідок аварії, шпиталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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