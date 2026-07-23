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Легковики не розминулися на трасі: на Кіровоградщині сталася смертельна аварія (фото)
В аварії загинула молода жінка, серед постраждалих — дитина
Пізно увечері 22 липня на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участю двох легковиків. Загинула одна людина.
Про це повідомили у ДСНС і у поліції області.
За даними поліції, аварія сталася на автодорозі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, поблизу одного з населених пунктів Олександрійського району. За попередньою інформацією, водій Daewoo Lanos виїхав на зустрічку, де влетів у Volkswagen Passat, який рухався назустріч.
Після зіткнення одна з автівок загорілася. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно загасили пожежу в автомобілі.
Від отриманих травм 28-річна пасажирка Daewoo Lanos загинула на місці. Водія цього авто та малолітню дитину, які постраждали внаслідок аварії, шпиталізували.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.