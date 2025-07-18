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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Лелеченя Катруся, яку раніше виніс з гнізда Грицько, відлетіла зі зграєю (відео)

У Пирятинському парку завершилася реабілітація пташки Катрусі. Лелека першою відлетіла зі зграєю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лелеки

Лелеки / © Pixabay

Катруся — наймолодше лелеченя в родині пари лелек Одарки та Грицика — успішно завершила реабілітацію і вже полетіла зі зграєю.

Про це пише Лелека Грицько.

«Наша панна Катря знайшла зграю і полетіла раніше всіх! Карпа залишила, але і він вже має компанію», — йдеться в повідомленні.

Лелека Катруся полетіла

Історія цієї лелеки почалася у травні, коли її знайшов Анатолій Подобайло, співзасновник Національного природного парку «Пирятинський». Саме тут розташоване гніздо Грицика та Одарки. Тоді дорослий лелека виніс Катрусю з гнізда — імовірно, через її слабкість. Пташеня опинилося на землі, але його встигли помітити й надати допомогу.

Після інциденту з гнізда, Катруся перебувала у спеціалізованому центрі, де проходила реабілітацію. Згодом у неї з’явився ще один лелеченя-«братик» — Карпо.

Нагадаємо, на Київщині лелечиха загинула, прикривши дітей від уламків «Шахеда», а її вдівець здивував усе село.

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