ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Лелечі інтриги: битва за зіркове гніздо Одарки та Грицика у розпалі

У лелечому гнізді Леляк сформувалася нова пара — Одарка та Лель.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Одарка та Лель

У неділю, 5 квітня, до свого гнізда в Леляках повернулася лелека Одарка. Її поява спричинила справжню драму: у гнізді відбулися багаторазові сутички між Одаркою, Лелем та ще однією лелекою — Квіткою.

Про це пише представниця Національного природного парку «Пирятинський» Ірина Саражинська.

Що відомо про «драму» у зірковому гнізді

Квітка не витримала конкуренції і відлетіла, не повертаючись. О 16:30 в гнізді вже господарювала минулорічна власниця — Одарка, разом із нею залишився Лель. Таким чином сформувалася нова пара.

Події в гнізді розвивалися як у справжньому природному драматичному сценарії. Сильнішою виявилася Одарка, яка не поступилася своїм «житлом», де з 2023 року відбувалися успішні гніздування.

«А Лель хоча й літав за Квіткою в Проценкове гніздо, намагаючись привести її, та нічого не вийшло. І самець зробив вибір на користь гнізда, яке облаштовував з 28 березня», — пише Саражинська.

Нова пара вже демонструє класичні «лелечі піраміди»: невдалі та вдалі спроби спарювання фіксувалися протягом вечора — 17:04, 17:45, 18:37, 19:11, 19:22, 19:58 та 20:44.

На вечір 5 квітня в гнізді ночують Одарка та Лель, тоді як Квітка залишилася в порожньому гнізді Проценка. І це ще не кінець — очікується приліт лелеки Грицика, який може змінити розстановку сил у гнізді.

Раніше ми писали, що у гнізді Грицика й Одарки оселився інший лелека. Він — активно облаштовує оселю. Так, 29 березня він майже весь день перебував у гнізді: носив гілки, сіно та листя, укріплював конструкцію і доглядав за пір’ям. Новий лелека вже провів у гнізді дві ночі, однак за поведінкою та зовнішніми ознаками це зовсім не Грицик.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie