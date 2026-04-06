Лелечі інтриги: битва за зіркове гніздо Одарки та Грицика у розпалі

Одарка та Лель

У неділю, 5 квітня, до свого гнізда в Леляках повернулася лелека Одарка. Її поява спричинила справжню драму: у гнізді відбулися багаторазові сутички між Одаркою, Лелем та ще однією лелекою — Квіткою.

Про це пише представниця Національного природного парку «Пирятинський» Ірина Саражинська.

Що відомо про «драму» у зірковому гнізді

Квітка не витримала конкуренції і відлетіла, не повертаючись. О 16:30 в гнізді вже господарювала минулорічна власниця — Одарка, разом із нею залишився Лель. Таким чином сформувалася нова пара.

Події в гнізді розвивалися як у справжньому природному драматичному сценарії. Сильнішою виявилася Одарка, яка не поступилася своїм «житлом», де з 2023 року відбувалися успішні гніздування.

«А Лель хоча й літав за Квіткою в Проценкове гніздо, намагаючись привести її, та нічого не вийшло. І самець зробив вибір на користь гнізда, яке облаштовував з 28 березня», — пише Саражинська.

Нова пара вже демонструє класичні «лелечі піраміди»: невдалі та вдалі спроби спарювання фіксувалися протягом вечора — 17:04, 17:45, 18:37, 19:11, 19:22, 19:58 та 20:44.

На вечір 5 квітня в гнізді ночують Одарка та Лель, тоді як Квітка залишилася в порожньому гнізді Проценка. І це ще не кінець — очікується приліт лелеки Грицика, який може змінити розстановку сил у гнізді.

Раніше ми писали, що у гнізді Грицика й Одарки оселився інший лелека. Він — активно облаштовує оселю. Так, 29 березня він майже весь день перебував у гнізді: носив гілки, сіно та листя, укріплював конструкцію і доглядав за пір’ям. Новий лелека вже провів у гнізді дві ночі, однак за поведінкою та зовнішніми ознаками це зовсім не Грицик.