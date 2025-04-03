Лелеки на Полтавщині / © ТСН.ua

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Історія знаменитих лелек із Полтавщини набирає обертів. У гнізді Одарки та її нового “чоловіка” з’явилося перше яйце. Пара вже облаштувалася і щодня дивує фанатів своєю поведінкою. Та відкритим залишилося питання — що сталося зі старим птахом Грицьком? Невже він загинув і більше не повернеться до рідного дому?

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На YouTube-каналі ТСН дивіться відео: ЛЕЛЕЧІ ПРИСТРАСТІ НЕ ВЩУХАЮТЬ: нові подробиці про ОДАРКУ та ГРИЦИКА

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Поповнення в лелечій родині

Сталася дуже важлива подія — з’явилося перше яйце. Це сталося точно вчасно, через тиждень після першого парування.

“Є всі надії, що гніздом сезон буде успішним. Початок покладено”, — сподівається він.

Нового партнера Одарки назвали Грицик — в пам’ять про Гриця, справжнього будівельника цього гнізда. Але це інший птах, в нього інші особливості поведінки. Як пояснив науковець, Гриць для будівництва гнізда використовував пластикові пакети, а Грицько — суто природні матеріали.

Гриць загинув

“Вірогідно, цього сезону Гриць не прилетить. Чому так сталося, що самець не повертається до свого гнізда? Мені складно це сказати, але, напевно, загинув. Шанс того, що він повернеться, дуже малий”, — зазначив Подобайло.

Навіть якщо повернення відбудеться, додає він, у гнізді вже сформувалася пара. У них є яйце, скоро з’явиться друге і вони захищатимуть своїх нащадків. Гриць ними сприйматиметься як чужинець, як агресор, і його відганятимуть.

“Війна не йде на користь нікому”, — констатував Подобайло.

Зустріч пари після зими

В теплі краї лелеки відлітають окремо і в різні дні. Зимують вони нарізно.

“Але природа навесні кличе додому. У переважній більшості випадків пара, яка сформувалася у цьому гнізді, туди й повертається. У 9 випадках із 10 першим прилетить самець, а за ним самка. Вони одне одного впізнають, скоріше не за пам’яттю, а за часом зустрічі, і пара відроджується. Ця пара буде об’єднана, поки не станеться якоїсь прикрості з одним із партнерів. Тоді… Шукають іншого”, — розповів науковець.

Коли з’являться пташенята

Як розповідає Подобайло, висиджують лелеки малят місяць. Якби пташенята лупилися через день, то між старшим та меншим минало дуже багато часу. Старші не давали б шансів меншим ви

“Зараз яйце лежить дві доби, а його не гріють. Його притримують, щоб коли відкладуть останнє, міцно сісти, і вони синхронно дорозвинулись і вилупились пташенята”, — пояснює спеціаліст.

Вони вилупляться через місяць, між пташенятами буде різниця 4-5 днів. А далі почнеться найцікавіше — дорослі почнуть їх вигодовувати.

“В нас ще стурбованість викликає один факт… Вчора були 2-3 хвилини, коли двоє доросли вилетіли з гнізда одночасно і яйце залишилося без нагляду. Гриць такого не допускав. А Грицик ще не зовсім розібрався у цьому житті. Ризики є. Круки літають. Коли яйце, як на долоні, 2 секунди — і вкрав”, — зазначив науковець.

Історія народження символа

Подобайло також прокоментував повір’я про те, що приліт лелеки — до народження дитини. Як біолог він у це не вірить. Але є факт.

“У нас у Леляках діти не народжувалися 15 років. Село маленьке, вимираюче. Сталася війна, ми прийняли 5 родин із Бахмута. З’явився Гриць з Одаркою, минулого літа я їздив до пологового, привіз Настю У нас з'явилась дитинка в селі”, — завершив науковець.

Раніше ми писали про те, що до села Леляки, що на Полтавщині, повернулися лелеки. Зазвичай там жила знаменита пара Грицько та Одарка, але цьогоріч щось пішло не так. У сімейному ложі помітили чужинця.