Укрaїнa
576
2 хв

Лелека вийшов перед процесією під час прощання з військовим на Волині: момент потрапив на відео

Під час прощання з військовим у Волинській області лелека вийшов на дорогу перед кортежем. Користувачі Мережі активно поширюють відео та висловлюють співчуття рідним полеглого захисника.

Софія Бригадир
Лелека під час прощання з полеглим українським військовим / © скриншот

У Волинській області під час прощання з полеглим українським військовим стався емоційний момент — перед траурною процесією на дорогу вийшов лелека.

Відео з місця події швидко розлетілося у соцмережах і викликало активне обговорення.

Прощання відбулося 30 квітня у Підгайцівській сільській територіальній громаді Луцького району. Громада проводжала в останню путь 41-річного жителя села Миколу Андрійчука, який загинув, захищаючи Україну.

За повідомленням Підгайцівської громади, військовий поліг ще 6 листопада 2024 року поблизу міста Торецьк Бахмутського району внаслідок атаки російського безпілотника. Втім, його рештки вдалося ідентифікувати лише у квітні 2026 року — після тривалого процесу встановлення особи серед тіл, переданих під час обмінів.

Полеглий українській військовий Микола Андрійчук. Фото: Підгайцівська громада

Коли кортеж із тілом загиблого воїна повертався до рідного села, жителі громади зустрічали його живим коридором, стаючи навколішки. Саме в цей момент на дорогу перед процесією вийшов лелека і певний час перебував поруч.

Опубліковане відео почало активно поширюватися 1 травня. У коментарях користувачі висловлюють співчуття рідним.

«​Сьогодні ми є свідками події, яка виходить за межі земного розуміння. Подивіться на цей кадр, закарбуйте його у своїй душі. Коли наш воїн, наш звитяжний лицар Микола Андрійчук відходить у вічність, сама українська земля, в образі цього благородного птаха, приходить віддати йому останню шану», — написав Ющенко у соцмережах.

Лелека під час прощання з полеглим українським військовим / © із соцмереж

Миколу Андрійчука поховали у його рідному селі Воротнів. У нього залишилися дружина, батьки та старший брат.

Нагадаємо, у квітня в Києві попрощалися з оператором ТСН та добровольцем Євгеном Солов’єм. Понад 10 років він працював на 1+1, а з початком повномасштабного вторгнення став пілотом БПЛА.

